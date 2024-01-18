Жертвы домашнего насилия могут запрашивать убежище в Евросоюзе.

Такое решение принял суд Европейского союза, сообщает Deutsche Welle.



В решении говорится, что женщинам может быть предоставлен статус беженца, если в стране происхождения им угрожает "физическое или психологическое насилие, обусловленное гендерной принадлежностью", что включает в себя сексуальное и домашнее насилие.



Суд рассмотрел иск гражданки Турции курдского происхождения, которая в 2018 году приехала в Болгарию, опасаясь за жизнь из-за угроз бывшего мужа, который избивал ее. Но в Болгарии женщине отказали, потому что домашнее насилие не считается поводом для защиты.



Европейский суд решил иначе.

"Это очень важное решение для защиты женщин от домашнего и сексуального насилия", - прокомментировала изданию DW евродепутат Терри Райнтке. Оно ясно дает понять, что "ЕС должен также защищать женщин, у которых нет европейского паспорта, от домашнего насилия в их родных странах".

Напомним, ранее папа римский Франциск сравнил домашнее насилие с сатанизмом.

Также мы приводили данные опроса, согласно которому 58% украинцев считают, что усиление уголовной ответственности за домашнее насилие может стать действенным инструментом предупреждения его проявления.