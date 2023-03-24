Прокуратура округа Орандж сняла обвинения в домашнем насилии в отношении соавтора, сценариста и исполнительного продюсера американского мультсериала "Рик и Морти" Джастина Ройланда.

Об этом пишет Deadline.

Разбирательство по делу Ройланда началось в мае 2020 года, однако о нем стало известно только в январе 2023 года. Бывшая девушка соавтора "Рика и Морти" обвинила его в нанесении телесных повреждений и незаконном ограничении ее свободы. По ее словам, избиение произошло в январе 2020 года. Ройланд своей вины не признавал, о чем заявил на предварительных судебных слушаниях по делу 12 января.

Сценаристу грозило до семи лет лишения свободы. В том же месяце телеканал Adult Swim объявил о завершении сотрудничества с Ройландом.

"Сегодня мы сняли обвинения из-за отсутствия достаточных доказательств", — заявил 22 марта представитель прокуратуры округа Орандж Тодд Спитцер.

"Я всегда знал, что эти обвинения были ложными, и никогда не сомневался, что этот день наступит. Я благодарен за то, что это дело было прекращено, но в то же время я все еще глубоко потрясен той ужасной ложью, которая распространялась обо мне во время этого процесса. Больше всего я разочарован тем, что так много людей так поспешили судить меня, не зная фактов, основываясь исключительно на словах озлобленной бывшей, которая пыталась обойти надлежащую правовую процедуру и "отменить" меня", - написал Ройланд 22 марта в Твиттере.

По словам сценариста, после завершения судебного разбирательства он "полон решимости двигаться вперед и сосредоточиться как на своих творческих проектах, так и на восстановлении своего доброго имени".

Кроме Adult Swim, после обвинений в домашнем насилии от сотрудничества с Ройландом отказались стриминг Hulu и игровая студия Squanch Games.

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