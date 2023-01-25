Телеканал Adult Swim объявил, что прекратил сотрудничество с одним из создателей мультсериала "Рик и Морти" Джастином Ройландом.

Объявление появилось в официальном Твиттере сериала.

В Adult Swim отметили, что продолжат выпуск "Рика и Морти", а "преданная своему делу команда усердно работает над седьмым сезоном".

Джастин Ройланд озвучивал в сериале главных персонажей, Рика и Морти. После его ухода роли озвучат другие актеры.

Adult Swim отказался сотрудничать с Ройландом после того, как прокуратура округа Ориндж в Калифорнии обвинила его в домашнем насилии с нанесением увечий и незаконном лишении свободы путем угроз, насилия, мошенничества и обмана. Ему грозит до семи лет лишения свободы. При этом адвокат Ройланда настаивает на его невиновности.

Расследование в отношении Ройланда проводят по жалобе, поданной в 2020 году, но известно об этом стало только на предварительном судебном слушании в январе 2023 года. Следующее заседание по делу намечено на 27 апреля.

После заявления Adult Swim игровая студия Squanch Games, которую основал Ройланд, объявила, что он покинул компанию 16 января.

Мультсериал "Рик и Морти" создали Ройланд и Дэн Хармон. Первый сезон вышел в 2013 году, премьера последнего, шестого сезона, состоялась в сентябре 2022 года. Популярное анимационное шоу продлили до десятого сезона.

Между тем в Украине сняли мультсериал про пса-сапера Патрона.

Также "Страна" писала, что мультфильм "Футурама" получил продолжение из двадцати серий через 10 лет после закрытия.