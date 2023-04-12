Аналитик фонда помощи армии "Повернись живим" Александр Бурлака регулярно избивал свою девушку. Об этом рассказала его бывшая девушка - Надежда Сазонова - у себя на странице в Facebook. По ее словам, Бурлака избивал даже за не вымытую посуду, а также за то, что девушка забыла купить стики для айкоса.

"Перед Днем независимости он подвернул ногу и затащил меня домой со встречи с друзьями, чтобы я готовила ему есть. Потом раскритиковал мой борщ, что он недостаточно вкусный. Я умоляла его поговорить со мной, но это его "достало", и он наставил мне синяков по всему телу. Тогда я рассказала все друзьям. Они обещали с ним поговорить. Но я же понимала, какой ад ожидает меня, когда мы снова окажемся вдвоем. А через несколько дней в нашем доме произошел пожар, и мы вынуждены были искать новое жилье. Вечером перед пожаром он избил меня за то, что я забыла купить стики для айкоса и заставил идти в круглосуточное АТБ в двенадцать ночи", - пишет девушка.

Кроме этого, она написала, что парень тратил большую часть бюджета на наркотики.

"Он подсел на траву и тратил на нее большую часть нашего и так небольшого бюджета. Мы жили на 100 грн – 3 евро в день, из которых 60 шли на сигареты, остальное – на хлеб, два батончика "Рошен" и какие-то соусы к еде, которую передавали наши родители", – рассказывает Надежда.

После резонанса в социальных сетях, в фонде "Повернись живим" подтвердили, что Бурлака недавно стал частью их команды и пообещали разобраться.

"Нам очень грустно читать подобные вещи. Александр недавно присоединился к нашей команде и прошел испытательный срок. Любые проявления насилия недопустимы и не толерируются в фонде. Начали относительно этого внутреннюю проверку", — написали "Повернись живим".

Как писала "Страна", в Киеве врач-венеролог, ставший фитнес-тренером, годами избивал женщин. Его подозревают в убийстве.

Ранее в центре Киева разоблачили бордель, где вместо интима клиентов избивали гантелями и отбирали деньги.