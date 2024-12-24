25 декабря прихожане ПЦУ празднуют Рождество Христово. Эта дата, согласно григорианскому календарю, отмечается католиками, протестантами и частью православных церквей. Украинские власти утвердили новую дату празднования, чтобы приблизиться к западной традиции и дистанцироваться от РПЦ.

При этом выходной 7 января украинские власти отменили и на государственном уровне отмечать отказались. Хотя многие украинцы будут праздновать Рождество в январе.

Публикуем историю праздника и народные приметы, а также поздравления в открытках и своими словами.

История Рождества Христова в Украине

Рождество Христово — один из самых почитаемых христианских праздников, который символизирует рождение Иисуса Христа, Спасителя мира. В украинской традиции он сочетает в себе глубокий духовный смысл и богатые народные обычаи.

На протяжении веков Рождество отмечалось в Украине с особым трепетом. Центральное событие — Вечеря (Святой вечер) 6 января (по юлианскому календарю) или 24 декабря (по григорианскому). Основой традиции всегда была семейная атмосфера, ужин при зажжённой свече и колядование.

Сегодня, следуя западным традициям, Рождество официально празднуется 25 декабря. Однако многие украинцы продолжают соблюдать традиции и 7 января.

Народные приметы на Рождество

Перед Рождеством обязательно наводили порядок в доме, веря, что это привлечёт благополучие.

Когда появлялась первая звезда, можно было садиться за праздничный стол, вспоминая звезду, которая указала путь волхвам.

Если на столе 12 постных блюд, то год будет удачным и щедрым.

Снежное и морозное Рождество сулило богатый урожай и удачу в делах.

Поздравления с Рождеством Христовым

Накануне Рождество украинцы готовят теплые слова для близких и друзей. Специально для читателей публикуем красиво поздравление своими словами и открытки с праздником.

Пусть это Рождество принесет вам и вашим близким тепло, мир и радость! Желаем семейного уюта, крепкого здоровья, любви и вдохновения. Пусть вера в добро, которое побеждает, наполняет ваши сердца, а рождественские дни станут началом счастливого и благополучного года.

Приготовьте праздничные открытки, наполненные теплыми словами, и подарите их своим близким и друзьям. Пусть этот день будет наполнен светлыми моментами, которые согревают душу и напоминают о главных ценностях жизни.

С Рождеством Христовым! Христос рождается — славим Его!