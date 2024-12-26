В США закрыли Центр глобального взаимодействия (GEC) при Государственном департаменте, который занимался борьбой с фейками, в том числе и антиукраинскими. Республиканцы обвиняли его в цензуре и слежке за американцами.

Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, центр лишили финансирования во временном бюджете. Ведомство при Госдепе должно было работать до 2031 года, но Конгресс не выделил 61 миллион долларов на его функционирование в 2025 году.

GEC был создан в 2016 году. В июне GEC объявил о запуске многонациональной Украинской коммуникационной группы в Варшаве для "противодействия российской дезинформации о войне в Украине".

Бизнесмен Илон Маск, вошедший в команду избранного президента США Дональда Трампа, в 2023 году называл центр "угрозой для нашей демократии". Руководство центра подобные обвинения отвергало и заявляло, что борется с дезинформацией со стороны оппонентов США.

Ранее мы сообщали, что соцсеть Фейсбук автоматически понижала рейтинг постов с критикой в адрес вице-президента США Камалы Харрис во время предвыборной кампании.

Также мы приводили отчет Госдепа, в котором сказано, что Украина ввела цензуру на онлайн-контент под предлогом военного времени.