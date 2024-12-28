В Ватикане активистка Femen попыталась украсть фигурку Иисуса из вертепа. Соответствующее видео публикуют телеграм-каналы.

На видео можно заметить, что прямо на площади Святого Петра активистка в одной ласте перелезла через ограждение и бросилась к рождественским яслям.

Пытаясь добраться до пруда, 25-летняя членкиня из Украины сбрасывала с себя одежду, чтобы показать написанные на своём теле лозунги.

"Путин - военный преступник" и "Где мои дети?". Судя по всему это была попытка забрать статую Иисуса, как и десять дет назад, когда участница Femen успешно добралась до вертепа.

Однако в этот раз сотрудники безопасности сорвали творческие планы активистов.

Ранее мы рассказывали, как несколько лет назад в Кропивницком в первый день праздничной зимней ярмарки возле городского совета из рождественского вертепа украли корову и ягненка.

Похожий случай произошел и в центре Львова, где мужчина стащил из рождественского вертепа перед ратушей ясли с Иисусом. Во время обыска подъезда, где исчез мужчина с фигурой Иисуса, нашли декорацию, и в конце концов вернули ее на место.

А в Луцке на глазах у всего города украли дрова из рождественского вертепа у главной елки.

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