В понедельник, 30 декабря, в Украине идет 1041-й день войны с Россией.

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9.51 Россияне заняли жд-станцию на севере Часова Яра, заявляет украинский военный с позывным Мучной.

Бои идут уже в центре города.

"Часово-Яровское направление: Враг концентрирует внимание севернее и смог выбить наши подразделения с жд-станции, ошибка очень ху#вая но мы все же пропустили этот удар. Враг маневрирует на этом участке, что очень сильно усложняет оборону в центре города", - заявляет военный.

Также у РФ есть продвижение на Торецком направлении.

"Враг интенсивно атакует в районе шахты №10 и уже вышел к террикону, также плавно подползает к основному рубежу обороны - это шахта "Торецкая", - сообщает Мучной.

Напомним, продвижение в районе Торецка было обозначено и на последней карте Deep State.

9.46 Спикер Кремля Песков заявил, что "предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет".

Также он заявил, что у Путина не запланировано на сегодня никаких важных международных встреч.

Напомним, журналист Гордон заявляет, что горячая фаза войны закончится сегодня.

9.36 Польский депутат призывает не пускать в Польшу украинских солдат после завершения войны.

Депутат Конфедерации Витольд Туманович в эфире Polsat News заявил, что для Польши есть два приоритетных вопроса: во-первых, «ни одного польского солдата в Украине», а во-вторых, «обеспечить, чтобы в Польшу не приезжали регулярные украинские солдаты».

"Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они склонны создавать организованную преступность, поэтому мы не можем допустить их приезда в Польшу", - заявил депутат.

Напомним, что в Польше формируют Легион из украинских беженцев, которых отправят воевать в Украину.

8.09 Лавров заявил, что РФ не будет принимать участие в организованных Украиной «саммитах мира».

«Хотят пригласить на него Россию, как мы понимаем, чтобы предъявить нам некий ультиматум. Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в "саммите мира", даже если получим приглашение», - сказал глава МИД РФ в интервью ТАСС.

Он считает, что Киев не отказался от цели вытеснения российских войск на границы 1991 года.

Ранее о возможности проведения нового "саммита мира" заявил представитель МИД Украины Тихий.