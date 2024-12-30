В Польше призвали не пускать в страну украинских солдат после завершения войны.

Об этом заявил депутат Конфедерации Витольд Туманович в эфире Polsat News.

По его словам, в данный момент для Польши существует два основных вопроса: во-первых "ни одного польского солдата в Украине", а во-вторых, "обеспечить, чтобы в Польшу не приезжали регулярные украинские солдаты".

"Мы хорошо понимаем, что с солдатами, которые уже не участвуют в боевых действиях. К сожалению, они склонны к участию в преступных группировках, поэтому мы не можем допустить их въезд в пределы Польши", - подчеркнул Туманович.

Также депутат отметил необходимость обсуждения подобных вопросов на более высоком уровне, чтобы обеспечить Польше национальную безопасность.

Напомним, "Украинский легион", который готовят в Польше, не будет воевать как отдельное подразделение. При этом реальное количество вступивших неизвестно.

Война в Украине идет 1041-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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