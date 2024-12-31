Избранный президент США Дональд Трамп проиграл апелляцию по обвинению в сексуализированном насилии в отношении 81-летней писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Федеральный апелляционный суд оставил в силе вердикт о выплате избранным президентом 5 миллионов долларов по этому делу.

Кэрролл, которая ранее была колумнистом в нескольких изданиях, в 2019 году опубликовала книгу с утверждением, что в конце 1995 года или начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина Bergdorf Goodman в центре Нью-Йорка. Затем она уточнила, что сохранила платье, которое было на ней в тот день. Трамп обвинил Кэрролл во лжи и заявил, что никогда не знал ее лично. По его словам, женщина выдумала эту историю, чтобы повысить продажи своей книги.

Присяжные пришли к выводу, что Трамп совершил в отношении Кэрролл сексуализированное насилие, и это является достаточным основанием для привлечения его к ответственности за нанесение побоев. Однако они не увидели достаточных доказательств именно изнасилования.

В январе 2024 года другой суд постановил выплатить Кэрролл 83,3 млн долларов за клевету и ущерб репутации из-за заявлений Трампа. Рассмотрение апелляции по этому делу продолжается.

Напомним, в мае присяжные признали Трампа виновным в уголовном деле о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс по всем 34 пунктам обвинения.

Также на Трампа заведено еще четыре уголовных дела: о попытке захвата власти, о незаконном удержании секретных документов, о фальсификации бизнес-отчетности и о вмешательстве в выборы. По данным СМИ, он может избежать наказаний за все расследуемые против него дела.