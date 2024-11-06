Избранный президент США Дональд Трамп может избежать наказаний за все четыре расследуемых против него дела.

Об этом пишет Business Insider.

В обоих федеральных обвинениях Трамп может помиловать себя. Речь идет о деле атаки на Капитолийский холм сторонниками политика 6 января 2021 года. А также о ненадлежащем обращении с секретными документами во Флориде.

По делам на уровне штатов Трамп не может сам себя помиловать, но имеет полномочия "заморозить" разбирательство на время своего президентства. Речь идет об обвинениях в заговоре - якобы Трамп пытался отменить поражение на выборах в Джорджии в 2020 году. А еще - на уровне Нью-Йорка - дело о сокрытии платежа для порноактрисы Сторми Дэниелс.

Кроме того, издание NBC News со ссылкой на источники пишет, что Министерство юстиции США собирается свернуть уголовные дела в отношении Трампа еще до того, как он вступит в должность.

Ранее сообщалось, что почти 40 стран могут запретить Трампу въезд из-за признания его виновным по делу о выплатах порноактрисе.

Также мы писали, что Трампа могут приговорить к 561 году тюремного заключения в рамках дел, фигурантом которых он стал.