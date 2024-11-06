Трамп может избежать наказаний за все четыре уголовных дела, открытых против него
Избранный президент США Дональд Трамп может избежать наказаний за все четыре расследуемых против него дела.
Об этом пишет Business Insider.
В обоих федеральных обвинениях Трамп может помиловать себя. Речь идет о деле атаки на Капитолийский холм сторонниками политика 6 января 2021 года. А также о ненадлежащем обращении с секретными документами во Флориде.
По делам на уровне штатов Трамп не может сам себя помиловать, но имеет полномочия "заморозить" разбирательство на время своего президентства. Речь идет об обвинениях в заговоре - якобы Трамп пытался отменить поражение на выборах в Джорджии в 2020 году. А еще - на уровне Нью-Йорка - дело о сокрытии платежа для порноактрисы Сторми Дэниелс.
Кроме того, издание NBC News со ссылкой на источники пишет, что Министерство юстиции США собирается свернуть уголовные дела в отношении Трампа еще до того, как он вступит в должность.
Ранее сообщалось, что почти 40 стран могут запретить Трампу въезд из-за признания его виновным по делу о выплатах порноактрисе.
Также мы писали, что Трампа могут приговорить к 561 году тюремного заключения в рамках дел, фигурантом которых он стал.