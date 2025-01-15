Сегодня, 15 января, состоялся первый в 2025 году обмен пленными. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула 25 военных, в том числе защищавших "Азовсталь" и Мариуполь.

"Сегодня домой, в Украину возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал президент.

Он поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за содействие в сегодняшнем обмене.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что удалось также забрать раненых украинских военнослужащих из Курщины.

"Самому младшему уволенному - 24 года. Старшему - шестьдесят. Эти люди многое пережили без должной медицинской помощи и с негуманным отношением во вражеской неволе", - пишет Коордштаб.

Раненые имеют потерю зрения, ампутацию конечностей, сложные ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней – туберкулез, онкология, гангрена.

Напомним, 30 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, который стал одним из крупнейших с начала войны. Домой вернулись 189 человек, в том числе 87 военнослужащих ВСУ, 43 – Нацгвардии, 33 – Госпогранслужбы и 24 – ВМС, а также двое гражданских лиц.

Ранее мы писали, что правительство Южной Кореи планирует провести консультации с Украиной относительно передачи северокорейских солдат, которых ВСУ захватили в плен, если те попросят об этом.