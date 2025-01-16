В областном центре правобережной Украины легковой автомобиль сбил девушек, переходивших дорогу по "зебре".

Об этом сообщает местная служба полиции, городские телеграм-каналы публикуют видео момента ДТП и фото задержанного.

На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, что белый автомобиль нарушителя двигался с высокой скоростью в левой полосе. Когда едущий впереди микроавтобус остановился, пропуская пешеходов, Mercedes резко перестроился в правую полосу, протиснувшись перед жёлтым городским автобусом, двигавшемся в том же направлении.

Осуществляя манёвр, 22-летний водитель "Мерседеса" не учёл, что дорогу переходят пешеходы и совершил наезд на них.

Обе 19-летние пострадавшие госпитализированы.

Водителя иномарки задержали. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в столице Польши пьяный водитель микроавтобуса сбил подростка из Украины на пешеходном переходе.

Нарушитель не оказал юноше медицинскую помощь и скрылся с места происшествия. Задержанный был уже судим за хранение наркотиков и помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы.

Как мы также сообщали, под Тернополем военкомы во время погони сбили мужчину на велосипеде.