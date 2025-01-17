Ряд сервисов в "Дие" будет недоступен. Иллюстративное фото: parlament.ua

На портале государственных услуг "Дия" до 8:00 понедельника, 20 января, по "техническим причинам" закрываются некоторые услуги.

Об этом говорится на официальном сайте портала.

"С сегодняшнего дня до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дия" не будут работать некоторые услуги. Причина – проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров", - сообщает портал.

Речь идет о следующих услугах:

  • регистрация ФЛП;
  • бронирование работников;
  • актовые записи;
  • зимняя поддержка (дети);
  • помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
  • актовые записи об изменении имени;
  • актовые записи о рождении;
  • актовые записи о браке;
  • актовые записи о разводе;
  • свидетельства о рождении;
  • выписка о месте жительства ребенка;
  • заявление о субсидии.

Напомним, ранее министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина после масштабной хакерской атаки на государственные реестры разместит "определенную инфраструктуру" на территории Эстонии и Латвии. По ее словам, все реестры Министерства юстиции, пострадавшие из-за кибератаки российских хакеров, полноценно возобновят работу в понедельник, 20 января.

Также мы писали, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал непрерывное бронирование в "Дие" для критических предприятий с 22 января по 1 марта.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.