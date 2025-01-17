В "Дие" объявили о прекращении работы некоторых услуг до следующего понедельника
На портале государственных услуг "Дия" до 8:00 понедельника, 20 января, по "техническим причинам" закрываются некоторые услуги.
Об этом говорится на официальном сайте портала.
"С сегодняшнего дня до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дия" не будут работать некоторые услуги. Причина – проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров", - сообщает портал.
Речь идет о следующих услугах:
- регистрация ФЛП;
- бронирование работников;
- актовые записи;
- зимняя поддержка (дети);
- помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
- актовые записи об изменении имени;
- актовые записи о рождении;
- актовые записи о браке;
- актовые записи о разводе;
- свидетельства о рождении;
- выписка о месте жительства ребенка;
- заявление о субсидии.
Напомним, ранее министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина после масштабной хакерской атаки на государственные реестры разместит "определенную инфраструктуру" на территории Эстонии и Латвии. По ее словам, все реестры Министерства юстиции, пострадавшие из-за кибератаки российских хакеров, полноценно возобновят работу в понедельник, 20 января.
Также мы писали, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал непрерывное бронирование в "Дие" для критических предприятий с 22 января по 1 марта.