На портале государственных услуг "Дия" до 8:00 понедельника, 20 января, по "техническим причинам" закрываются некоторые услуги.

Об этом говорится на официальном сайте портала.

"С сегодняшнего дня до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дия" не будут работать некоторые услуги. Причина – проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров", - сообщает портал.

Речь идет о следующих услугах:

регистрация ФЛП;

бронирование работников;

актовые записи;

зимняя поддержка (дети);

помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу;

актовые записи об изменении имени;

актовые записи о рождении;

актовые записи о браке;

актовые записи о разводе;

свидетельства о рождении;

выписка о месте жительства ребенка;

заявление о субсидии.

Напомним, ранее министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина после масштабной хакерской атаки на государственные реестры разместит "определенную инфраструктуру" на территории Эстонии и Латвии. По ее словам, все реестры Министерства юстиции, пострадавшие из-за кибератаки российских хакеров, полноценно возобновят работу в понедельник, 20 января.

Также мы писали, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал непрерывное бронирование в "Дие" для критических предприятий с 22 января по 1 марта.