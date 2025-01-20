В ночь на 21 января невооруженным глазом можно будет увидеть парад планет.

Шесть планет – Марс, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн – будут в небе "на одной прямой" с 21 по 25 января.

Планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости - эклиптике, наклоненной относительно экватора Земли примерно на 23,5 градуса. Это выравнивание создает дугу на небе, по которой прослеживается их путь.

А в феврале к планетам присоединится Меркурий, и в небе будут семь планет вместе.

В следующий раз такое уникальное астрономическое явление прогнозируют только в 2169 году.

Напомним, в ночь на 24 июня 2022 года жители всего мира могли невооруженным глазом увидеть парад пяти планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна, которые выстроились в одну линию.

Как мы писали, летом 2020 года тоже был парад планет.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что нужно знать об этом уникальном явлении.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.