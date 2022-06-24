В ночь на 24 июня жители всего мира смогут невооруженным глазом увидеть парад пяти планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Они выстроятся в одну линию.

Об этом пишет сайт Science Focus.

Планеты начнут восходить примерно после 01:00 по киевскому времени. Весь парад будет виден приблизительно за час до восхода Солнца (между 3:39 и 4:43). Владельцы биноклей и телескопов смогут разглядеть еще и Уран.

Между Венерой и Марсом также можно будет увидеть серп Луны. Естественный спутник Земли будет перемещаться между планетами до конца июня.

Парад планет пройдет впервые за последние 18 лет. Следующий можно будет увидеть только в сентябре 2040 года.

Парад планет - астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются на одной прямой от Солнца с разбросом в 20-30°. В зависимости от числа планет, участвующих в параде, различают малые парады (четыре планеты) и большие (или великие) парады - когда собираются пять и более планет. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие - гораздо реже. Различают видимые и невидимые парады планет, последние имеют место, если положение планет на небе оказывается близким к Солнцу.

Как писала "Страна", летом 2020 года тоже был парад планет.

Также мы сообщали, что ученые насчитали минимум 36 планет в нашей галактике Млечный путь, где могла бы зародиться жизнь.