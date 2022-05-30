В ночь с 30 на 31 мая земляне, возможно, смогут наблюдать зрелищный звездопад. Планета пройдет через следы обломков кометы под названием 73P/Schwassmann-Wachmann. Она была разбита на небольшие части еще в 1955 году.

Об этом сообщает NASA.

Фрагменты кометы продолжали разрушаться, и если их обломки летят со скоростью, которая вдвое превышает нормальную, может произойти звездопад. В 2009 году в телескопе астрономы увидели, что некоторые фрагменты движутся довольно быстро.

Однако метеоры, по наблюдению одних ученых, двигаются относительно медленно, и, вероятно, будут тусклыми. Другие предсказывают яркий поток, ведь комета накопила достаточно обломков, чтобы это стало возможным.

В благоприятных условиях явление может превратиться в метеоритный шторм.

"Мы не можем быть уверены в том, что мы его увидим. Мы можем только надеяться, что он будет ошеломляющим", - заявили в NASA.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения будут у жителей Северной Америки.

Мы рассказывали, что астрономы открыли новый астероид, который имеет максимальный риск столкновения с Землей в июле 2023 года.

Также "Страна" писала, что ученые обнаружили следы одной из самых древних звезд Вселенной.