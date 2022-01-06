Ежегодный метеорный поток Квадрантид можно наблюдать в небе над Украиной последние дни. Во время пика этого метеоритного потока можно увидеть за короткое время несколько десятков ярких метеоров.

Об это сообщает Universemagazine.

Пик в этом году был в ночь с 3 на 4 января, но и сегодня еще можно наблюдать в небе метеоры.

Большинство метеоров Квадрантид довольно слабые и имеют блеск не выше 3-й звездной величины. Скорость их входа в земную атмосферу достигает 41 км/с. Поток наблюдается с последних чисел декабря до середины января, наиболее мощный его всплеск был зарегистрирован 4 января 2014-го — тогда его зенитное часовое число превысило 300.

Увидеть "падающие звезды" можно над северо-восточным горизонтом, однако из-за пасмурной погоды их будет видно только на юге Украины.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что жители третьей от Солнца планеты до 7 января могут наблюдать на вечернем небе практически все планеты Солнечной системы, видимые невооруженным взглядом.

Также ранее. мы писали, что в России заговорили о приближении к Земле 30-тонного астероида, в МЧС страны слухи опровергают.