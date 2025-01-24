К 2026 году американская компания хочет построить в штате Вирджиния роскошный бункер для 625 самых богатых людей мира. Проект готовится на случай глобальной катастрофы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Новый спецпроект получил название "Aerie»" ("Орлиное гнездо").

Входной билет будет стоить 20 млн долл, а цена самого проекта составляет 300 млн долл. Предполагается, что убежище будет предоставлять медицинскую помощь на базе искусственного интеллекта, возможность уединиться и "вести дела", а в случае необходимости закрыться в специальной капсуле для дополнительной безопасности.

В бункере будут роскошные рестораны, крытый бассейн, центры холодных ванн, кабинеты для внутривенной терапии, боулинг и скалодром. Также выяснилось, что подземная постройка расположена недалеко от Белого дома, однако руководители проекта настаивают на совпадении и отношения к текущей глобальной напряженности укрытие не имеет.

Также известно, что "Орлиное гнездо" является не первым из убежищ, которые строят или уже построили на случай глобальной катастрофы сверхбогатые люди планеты.

Напомним, что в десятке рейтинга самых богатых людей мира только один миллиардер оказался не из США.