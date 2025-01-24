В Украину удалось вернуть тела еще 757 погибших военных. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших Защитников", - говорится в сообщении.

Среди возвращенных:

451 защитник с Донецкого направления;

71 с Бахмутского направления;

51 с Угледарского направления;

13 с Луганского направления;

137 с Запорожского направления;

34 погибших украинских военных из моргов на территории России возвращено.

Погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста", - отметили в Координационном штабе.

Напомним, 15 января состоялся первый в 2025 году обмен пленными. Украина вернула 25 военных, в том числе защищавших "Азовсталь" и Мариуполь.

А 30 декабря состоялся один из крупнейших обменов пленными с начала войны. Домой вернулись 189 человек.