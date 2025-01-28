Представитель НАТО заявил о плане РФ убить главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Заявление сделал заместитель помощника генсека НАТО Джеймса Аппатурая на заседании комитета Европейского парламента по гибридным войнам.

"Мы наблюдали случаи саботажа в странах НАТО в течение последних двух лет, под которыми я подразумеваю сход поездов с рельсов, акты поджога, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров промышленности, например, главы Rheinmetall. Но были и другие заговоры", - сказал зам помощника Марка Рютте.

По его данным, россияне также проводят акции саботажа на Западе, вербуя через интернет "преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов".

Напомним, в июле 2024 года пресса писала о планировавшемся покушении на главу Rheinmetall. Как она утверждала, у россиян имелись планы по ликвидации и других руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

Также СМИ заявляли, что обвиняемых в подготовке покушения на Паппергера в Германии никто не задерживал, поскольку для этого не было оснований.

До сих пор публично официальные лица стран Запада эту информацию не подтверждали.