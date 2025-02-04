В Украину поступает все меньше и меньше частных денежных переводов.

Об этом свидетельствует свежий отчет Нацбанка по итогам прошлого года: объем перечислений в страну сократился с $11,3 млрд в январе-декабре 2023-го до $9,58 млрд за аналогичный период 2024-го. Уменьшение на 15,2%, и это 8-летний минимум (для сравнения - в 2021 году эта цифра равнялась 14 млрд долларов).

При этом отток средств украинцев за границу оценивают в $14,2 млрд - то есть он в полтора раза больше поступлений от переводов. Вытекает больше, чем поступает.

"Частные денежные переводы в Украину упали до $9,58 млрд - это 8-летний минимум. Поступления по официальным каналам за 2024 год сократились на 9% - до $5,46 млрд, в первую очередь из-за падения на 18,2% заработной платы, полученной из-за рубежа (поступило $2,44 млрд против $2,98 млрд годом ранее). Еще хуже ситуация по поступлениям по неформальным каналам, которые обвалились на 22,3% - до $4,1 млрд (с $5,3 млрд годом ранее). Сейчас поступления извне существенно не перекрывают исходящий поток валюты на личные и деловые расходы за рубежом - $14,2 млрд за 2024 год", - сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Ранее "Страна" писала, что по мере увеличения миграции украинцев за границу с начала полномасштабной войны граждане все меньше и меньше средств перечисляют домой, поскольку вывозят семьи за границу, и все больше людей не думают возвращаться на родину.

Теперь Шевчишин обобщил семь факторов сокращения денежных переводов в Украину:

Боевые действия и большое количество беженцев, утечку которых пытаются регулировать, но их трудно остановить. Окончательная релокация семей за границу и фактическое отсутствие членов семей в Украине, которым ранее переводили средства. Релокация рабочих: как с украинскими, так и зарубежными владельцами. Сокращение заказов и, соответственно, поступлений оплаты труда в IT-секторе (за 2024 год объем экспорта в IT упал на 4,2% - до $6,45 млрд). Перевод денежных перечислений в криптовалюту, чтобы обойти налоги (текущие и возможные) и не подтверждать официальные источники, а также не выполнять ограничения. Снижение заработков мигрантов и гастарбайтеров за рубежом из-за инфляции и замедления экономического роста в Европе. Сокращение частных донатов от нерезидентов через официальные каналы.

Напомним, что с начала большой войны Нацбанк ввел для украинцев целый список ограничений на денежные переводы, а банки ужесточили финансовый мониторинг и стали чаще требовать подтверждения денежных проводок официальными документами.