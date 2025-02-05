Известный шоумен и бывший член команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов решил сложить полномочия депутата городского совета Одессы. На сегодняшнем заседании он попрощался с коллегами.

Об этом сообщают местные СМИ.

Свое решение покончить с депутатством Филимонов объяснил усталостью и желанием заниматься профессиональной деятельностью.

В своем прощальном слове он кратно описал свой жизненный путь.

"Вся моя жизнь, начиная с 16 лет, посвящена Одессе. Тут я учился, женился первый раз, потом второй, на этот раз удачно, писал диссертации и покинул свою должность в университете, ушел на телевидение, получил все возможные награды, стал Народным артистом Украины. Я очень благодарен этому опыту в сессионном зале", — заявил Олег Филимонов.

Также он призвал всех желающих приходить на его концерты.

На выборах 2020 года артист был первым номером в списках партии "Слуга народа". В настоящее время пока неизвестно, кто займет его место.

Ранее мы писали о том, что осенью 2020 года Филимонов баллотировался на пост мэра Одессы, однако не прошел во второй тур выборов, заняв 4-е место.

Во время предвыборной капании Филимонов снялся в Владимиром Зеленским в ролике, в котором президент поздравлял Одессу с днем рождения (город отмечает его 2 сентября).