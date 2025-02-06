В селе Фастовец Киевской области гори центр управления отходами.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале ГСЧС Киевщины.

"Сегодня в 14:49 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о пожаре в с. Фастовец, на ул. Шевченко. По прибытии спасатели установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400 кв. м. На тушение привлечены 23 человека личного состава и 7 единиц техники", - сказано в публикации госслужбы.

Причину пожара в ГСЧС не указали.

ООО "Центр управления отходами" было зарегистрировано в Киеве в июле 2012 года. В 2017-2021 годах совладельцем компании был директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА Александр Возный.

Центр мыл модернизирован в 2024 году на деньги ЕС. Проект модернизации обошелся в 960 тысяч евро. На средства европейского гранта Фастов получил 600 новых мусорных баков, 4 мусоровоза и один бульдозер.

В январе в Турции загорелся отель на горнолыжном курорте. Тогда в огне погибли десятки человек - не менее 75.

А в октябре в Великобритании возник сильный пожар на верфи по производству атомных подводных лодок BAE Systems, расположенной в графстве Камбрия. Во время ЧП два человека пострадали от отравления дымом и были доставлены в больницу.