Во Львове врач-анестезиолог получила подозрение по делу о гибели пятилетнего мальчика после удаления молочных зубов. Мальчик пролежал в коме почти месяц и умер, не приходя в сознание.

Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в декабре 2023 года во время лечения зубов в одной из частных клиник Львова пятилетний мальчик впал в кому. Почти через месяц, несмотря на принятые врачами меры, он умер в одной из больниц.

Как оказалось, проводившая анестезию врач не имела для этого должного специализированного образования, квалификации для работы с детьми и опыта. Из-за профессиональной халатности она выбрала ложную тактику анестезиологического обеспечения при стоматологическом вмешательстве, что привело к тяжелым последствиям и смерти пациента.

Незадолго до происшествия, в августе 2023 года, врач, имея диплом, удостоверяющий право оказывать анестезиологические услуги взрослым, получил поддельный сертификат врача по специальности "детская анестезиология" и удостоверение о повышении квалификации к диплому по направлению "детская анестезиология". Женщина использовала эти документы для привлечения ее к оказанию медицинской помощи детям в частной стоматологической клинике.

Подозреваемой инкриминируют занятие лечебной деятельностью без специального разрешения, что повлекло тяжкие последствия для больного, использование заведомо подложного документа.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.

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