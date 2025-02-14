В приложение "Дия" добавили сертификат семейного статуса, в том числе холостяка и холостячки. Функция была введена ко Дню влюбленных.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

На ролике презентации парни встречаются с девушкой в баре, а она просит показать "Дию", чтобы убедиться, что они не женаты.

В приложении есть возможность указать, в браке вы или помолвлены.

"Такого точно нет нигде в мире. Не огорчайтесь, если остались без пары в День влюбленных. Мы приготовили особый цифровой подарок", - написал он.

Желающие получить сертификат должны обновить приложение "Дия", выбрать "Добавить документ". После чего сгенерировать сертификат.

Уточняется, что данные проверяются автоматически в реестре.

"Сертификат холостяка - это идеальный документ. Почему? Потому что туда вы можете загрузить любое свое фото. А также интересы. И даже самостоятельно его задизайнить. И самое интересное: сертификат имеет QR-код, который можно отсканировать в реальном времени, стать парой и поделиться об этом в соцсетях. А дальше делайте предложение и женитесь вместе с "Диею". У нас все серьезно, а не как на сайтах знакомств", - отметил Федоров.

Также глава Минцифры подчеркнул, что благодаря этой функции украинцам не придется исследовать страницы в соцсетях, а цифровизация защитит от какого-либо мошенничества.

Напомним, электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения будут поступать в приложение государственных услуг "Дия".