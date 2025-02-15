Сретение Господне – один из двунадесятых (двенадцати главных) православных праздников, который отмечается 15 февраля. Он символизирует встречу (слав. "сретение") младенца Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном в Иерусалимском храме.

Согласно Евангелию от Луки, Дева Мария и Иосиф на сороковой день после рождения принесли младенца Иисуса в храм, чтобы посвятить его Богу, как того требовал Закон Моисея.

Там их встретил Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Взяв младенца на руки, он произнес пророческие слова, признавая Христа Мессией.

В христианской традиции Сретение означает не только встречу Симеона с Господом, но и символическую встречу Ветхого и Нового Завета, Бога и человека.

Запреты на Сретение

Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, домашней работой, рукоделием.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу – считалось, что путешествие может быть неудачным.

Нельзя ссориться, сквернословить, завидовать и злословить – это привлекает неприятности.

Не рекомендуется давать или брать в долг, чтобы не "отдать" удачу и достаток.

Обычаи и традиции праздника Сретение Господне

В храмах в этот день принято освящать свечи, называемые "сретенскими". Считается, что они обладают особой силой, защищают дом от бед и напастей.

Освященная в этот день вода обладает целебными свойствами, ее хранят в доме и используют при болезнях и невзгодах.

В этот праздник принято заботиться о бедных, подавать милостыню и помогать ближним.

Приметы на Сретение Господне

Если в этот день идет снег – весна будет поздней.

Оттепель на Сретение – к ранней весне.

Если солнце светит ярко – год будет урожайным.

Если ночью звездное небо – весна будет холодной.

Сильный ветер – к переменам в жизни.