На свадьбе дочери главного раввина России Берла Лазара Ривки и сына главного раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа Шолома, котора прошла в городке Маале-Адумим близ Иерусалима 12 февраля, выступил российский репер Джиган. Его настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштеин.

Видеозапись выступления появилась в соцсетях.

Джиган спел хасидский нигун (форма еврейской религиозной песни) "Нет, нет никого, кроме Бога одного" вместе с раввином и певцом Михоэлем Ставропольским. Берл Лазар назвал Джигана "лучшим рэпером в России".

Устименко-Вейнштеин родился в Одессе и жил там до 2007 года, пока не перебрался в Москву после подписания контракта с лейблом Black Star Inc. Сейчас он живет в Майами (США).

Как мы писали, в декабре о помолвке Ривки Лазар и Шолома Вольфа информировал Московский еврейский общинный центр. В 2011 году замуж вышла старшая дочь главного российского раввина Блюма Лазар. Ее мужем стал Айзек Розенфельд - сын посланника Любавичского Ребе в Колумбии, раввина Иегошуа Розенфельда.

К слову, братья отца жениха Авраама Вольфа тоже раввины. Биньямин Вольф – главный раввин Севастополя, Йосеф-Ицхок Вольф –главный раввин Херсона и Херсонской области.