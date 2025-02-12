Дочь главного раввина России Берла Лазара Ривка и сын раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа Шолом сегодня играют свадьбу в Израиле.

Об этом сообщает российское государственное агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

В декабре о помолвке Ривки Лазар и Шолома Вольфа информировал Московский еврейский общинный центр (МЕОЦ).

Отец жениха не раз после начала войны выступал в поддержку Украины.

"Я дал, наверное, сотню интервью разным изданиям из разных стран. Все почему-то спрашивают у меня о нацизме и об антисемитизме. Я им отвечаю: послушайте, я живу здесь тридцать лет, но так и не выучил украинский язык, не могу читать украинские документы. И что, я хоть раз ощутил из-за этого какие-то неудобства или дискриминацию? Никогда и ни разу!" - рассказывал он весной 2022 года.

Также он называл Украину самой безопасной страной для евреев в мире.

А Берл Лазар говорил о готовности на все ради мира между Россией и Украиной.

"Талмуд говорит, что тот, кто спасает жизнь одного человека, - как будто он спас весь мир, и мы ценим жизнь каждого человека. Поэтому еще раз я повторяюсь: мы как еврейская община - думаю, не только в России, а во всем мире - готовы делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения", - отметил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2011 году замуж вышла старшая дочь главного российского раввина Блюма Лазар. Свадьбу сыграли в культурно-выставочном центре "Сокольники" в Мескве. Мужем стал Айзек Розенфельд - сын посланника Любавичского Ребе в Колумбии, раввина Иегошуа Розенфельда.

Жених (слева) с отцом (по центру) и тестем. Фото: МЕОЦ

Напомним, недавно российский так называемый православный олигарх Константин Малофеев выдал замуж свою дочь Наталью. Торжество прошло в Дубае.

А на днях глава британского МИД заявил, что партнерству его страны с Украиной тысячи лет, потому что "тысячу лет назад британские князья женились на киевских принцессах".