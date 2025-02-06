Глава британского МИД заявил, что партнерству его страны с Украиной тысячи лет, потому что "тысячу лет назад британские князья женились на киевских принцессах".

"Наше партнерство – о сотнях и тысячах лет. Это историческое партнерство показывает наши обязательства перед вами не только на период этой войны, но и гораздо дальше. И Соединенное Королевство – ваш ключевой партнер", – сказал Дэвид Ламми во время встречи с Владимиром Зеленским.

В истории известен один случай, когда наследник английского престола Эдуард, известный в истории как "Эдуард Изгнанник", около 1040 года женился на Агате (Агафье). По одной из версий она была дочкой древнерусского князя Ярослава Мудрого, при дворе которого в Киеве некоторое время жил изгнанный из Британии Эдуард. Затем он вернулся в Англию, но не в добрый час - началось нормандское покорение Британии Вильгельмом Завоевателем. Эдуард должен был быть объявлен королем Англии, но короновать его не успели - армия нормандцев окружила Лондон и Эдуард сдался, принеся присягу на верность Вильгельму.