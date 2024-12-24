Российский так называемый православный олигарх Константин Малофеев провел вторую за последние несколько месяцев роскошную свадьбу во время войны: он выдал замуж свою дочь Наталью. Причем торжество прошло в Дубае.

25-летняя Наталья Малофеева представляется как певица, инфлюенсер и модель. Она рассказала СМИ подробности свадьбы, а фото опубликовала в Инстаграме, который в России запрещен с 2022 года. На снимках виден и Малофеев, который на свадебной церемонии подвел дочь к жениху.

Муж женщины - Иван Коваленко, который приходится внуком омскому бизнесмену Борису Коваленко, сейчас проживающему в Лондоне. По словам Малофеевой, "Ваня занимается управлением коммерческой недвижимостью в семейном бизнесе".

В элитном отеле Bvlgari Resort Dubai, где прошла свадьба, собрали около 80 гостей. По словам Натальи, "в Москве не успели бы организовать свадьбу в сезон", а Дубай удобен всем гостям, так как многие друзья жениха живут в Лондоне.

Дочь Малофеева уже была замужем за Леонидом Мардером, сыном экс-заместителя министра связи Наума Мардера. В 2023 году она заявила о разводе.

К слову, сам Малофеев раньше критиковал увлечение российской элиты увеселениями в Дубае.

"Туда приезжают люди и там происходят различные безобразия", — говорил он о дубайских отелях.

Напомним, недавно Малофеев сам женился на детском омбудсмене РФ Марии Львовой-Беловой, которая до того состояла в браке с православным священником Павлом Когельманом. Когельман и Львова-Белова воспитывали девятерых детей: пятерых своих и четверых приемных. Свадьбу гуляли в Подмосковье.

Мы подробно писали о том, кто такой Малофеев и почему его называют одним из главных представителей российской "партии войны".