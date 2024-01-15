Признанная в России иноагентом 34-летняя Надежда Толоконникова из Pussy Riot в Лос-Анджелесе вышла замуж за американского криптомиллионера, серфера и вегетарианца Джона Колдуэлла. За три дня до свадьбы Толоконникова развелась с предыдущим супругом Петром Верзиловым, с которым состояла в браке 16 лет.

Фото и видео свадьбы появились в соцсетях.

Предложение радикальной феминистке Колдуэлл, известный как организатор первого зарегистрированного фонда NFT, сделал осенью в Лондоне, заказав надпись на русском языке "Выходи за меня" на огромном цифровом билборде в центре города. Невеста с синими волосами, в бомбере и в тренировочном костюме ответила согласием. При этом присутствовали многие лидеры NFT-бизнеса и арт-индустрии, включая подругу пары - королеву перформансов Марину Абрамович.

Церемония бракосочетания прошла в стиле "гопник". На невесте были полупрозрачные брюки, поверх которых она надела белый кринолин и кожаную куртку. Жених в черном костюме с белыми полосами на рукавах и в белой рубашке смотрелся на фоне невесты несколько более консервативно. Толоконникова сама сшила наряды себе и жениху.

Также она испекла огромный вегетарианский "Наполеон" в форме креста.

К алтарю невесту вела 16-летняя дочь Гера. Свадебную церемонию провел по православным канонам отец Натан, изгнанный из РПЦ за поддержку ЛГБТ.

Вместо марша Мендельсона группа Ic3peak спела песню "Смерти больше нет". Свидетельницей на свадьбе стала уже упоминавшаяся Абрамович. На церемонии присутствовал и экс-супруг активистки Петр Верзилов.

Уже несколько лет Толоконникова проживает в Лос-Анджелесе, входит в международное арт-сообщество и регулярно устраивает провокационные акции.

Напомним, в Украине Pussy Riot в полном составе внесены в базу "Миротворец" за поездку в Крым.

В прошлом году группа отказалась выступать на одной сцене с оперной певицей Анной Нетребко из солидарности с украинцами.