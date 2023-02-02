Вчера, 1 февраля, обыски проходили в руководстве Киевской налоговой инспекции. В том числе и у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий.

В распоряжении "Страны" оказался обнаруженный при обыске "список желаний" чиновницы: соболиная шуба, ремонт в новой квартире на Бульваре Фонтанов, поездка с любимым на Мальдивы.

О частной жизни Оксаны известно не много. Есть данные про три брака женщины. Первый муж чиновницы Юрий Датий. У них есть общая дочь Кристина (29 лет). Она частный предприниматель, занимается торговлей специй и приправ. На нее зарегистрирована ТМ Spicy cow.

Второй муж – Максим Мухин из Святошинской налоговой Киева. На него оформлена часть имущества, судя по декларациям от 2015 и 2016 года. Тогда в документе значились три квартиры в столице и три иномарки. А на супругу подарки в размере 5,7 млн грн и полквартиры (8 лет назад в доме бизнес-класса на Дегтяревской 25а). Вторая часть апартаментов была на отце Датий. Недвижимость продали за 4 млн грн и папа подарил 50% выручки дочке. Более свежих данных в открытом доступе нет.

Третий муж Кирилл Нечепорук тоже налоговик.

У Оксаны есть еще сын или дочь 2015 года рождения, так как в декларации фигурировали выплаты по рождению ребенка.

Кстати, платье с белым кружевным воротником, в котором Оксана Датий сфотографировалась для профиля на сайте налоговой инспекции, вероятно от Dolce&Gabbana. Стоит сейчас 40 300 грн. Точно такое же есть у руководителя российского телеканала RT Маргариты Симоньян.

Напомним, ранее в ГБР рассказали об обыске у начальницы киевской налоговой. У нее обнаружили элитные часы, авто и недвижимость.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, у кого еще вчера проходили обыски и какова их подоплека.