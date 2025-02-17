В Украине в ближайшую неделю ожидается сильное похолодание.

Об этом сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

Он пишет, что среднесуточные значения температуры воздуха будут на 5–8 °С ниже климатической нормы. Температура будет до -13 градусов ночью и -8 градусов днем. А на выходных - до -20 градусов ночью.

"Морозная погода будет связана с владычеством на нашей территории холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления. Временами наблюдается выпадение снега, но осадки в большинстве своем ожидаются незначительные", - пишет метеоролог.

Сегодня на дорогах большинства областей ожидается гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -7...-12 °С, в северных, восточных областях, а также в Карпатах -13...-18 °С, кое-где до -20 °С; днем -3...-8°С, в южной части и Закарпатье -2...+3°С, пишет Кибальчич.

Отметим, что похолодание означает рост потребления света, который уже начинают ограничивать. Сегодня утром в "Укрэнерго" сообщили, что отключения света вводятся по всей Украине из-за российских атак.

В первую очередь будут отключать промышленных потребителей, бытовых - "лишь в отдельных случаях".

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что отключения света в Украине будут продолжаться еще 2-3 года.

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