Создание Православной церкви Украины (ПЦУ) в 2018 году было операцией правительства США.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил адвокат Украинской православной церкви и известный юрист Роберт Амстердам.

"Пять лет назад администрация Порошенко при активном содействии правительства США основала новую церковь в Украине. В создании церкви принимал участие Государственный департамент США. Я считаю, что либо USAID, либо какие-то другие организации финансировали эту государственную церковь под названием ПЦУ", - сообщил Амстердам.

По его мнению, Госдеп занимался "уничтожением религиозной свободы в чужой стране". Амстердам полагает, что основы этой политики в отношении УПЦ закладывались с 2014 года сотрудницей Госдепартамента Викторией Нуланд.

"Мы встречались с людьми, которые были на высоких уровнях правительства США и подтвердили мне, что это (создание ПЦУ - Ред.) была операция правительства США", - добавил Амстердам.

По заявлению адвоката, новая церковь отобрала у УПЦ 1500 храмов.

Напомним, шесть лет назад 6 января Украина получила томос от Вселенского патриарха Варфоломея, которым была создана ПЦУ.

На годовщину этого события Петр Порошенко опубликовал пост и прикрепил к нему фото с собой на троне в резиденции Вселенской патриархии на Фанаре в Стамбуле.