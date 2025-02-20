Лидер стран Карибского бассейна и премьер-министр Гренады Дикон Митчелл обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом извиниться и выплатить репарации за рабство.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Митчелла, международное сообщество должно признать преступления прошлого и никогда более не допускать подобного.

"Я не хочу показаться невежливым. Но я скажу вам: вопрос репараций... это вопрос, который мы обсудим с вами. Мы обязаны сделать это ради себя и будущих поколений человечества и обеспечить признание (рабства) преступлением против человечности, а также принести соответствующие извинения и выплатить компенсацию и добиться того, чтобы международное сообщество признало, что это никогда не должно повториться", - заявил премьер Гренады, обращаясь к фон дер Ляйен на встрече глав правительств Карибского сообщества.

В свою очередь глава Еврокомиссии ответила Митчеллу, что "рабство является преступлением против человечности... а достоинство и всеобщие права каждого человека неприкосновенны и должны защищаться всеми средствами". При этом о репарациях она не упомянула.

Ранее мы писали о том, что страны, которые в прошлые века имели статус колоний Великобритании, затребовали от Лондона репарации за работорговлю.

Однако британское правительство заявило, что не намерено выплачивать компенсации и приносить извинения за работорговлю.