Страны, в прошлые века имевшие статус колоний Соединённого королевства, затребовали от Лондона репарации за работорговлю.

Решение было принято на саммите Содружества в Самоа, передаёт информационное агентство Reuters.

Представители стран постановили начать обсуждение компенсации ущерба от имевших место торговли людьми через Атлантику и использования рабского труда.

Коммюнике, где содержится этот пукт, подписано главами правительств всех 56-ти стран-членов Содружества, в том числе и британским премьером Киром Стармером.

При этом Стармер заявил, что вопросы размера выплат на встрече не обсуждались и что Великобритания "очень чётко и последовательно" придерживается позиции, что выплачивать репарации бывшим колониями не будет.

Издание обращает внимание, что компенсации за рабство могут включать списание текущих долгов, образовательные программы, создание музеев, экономическую поддержку и помощь в области здравоохранения.

Ранее стало известно, что 15 стран хотят потребовать от Британии почти 300 миллиардов долларов репараций за работорговлю.

Напомним, в свете наметившейся тенденции лидер Гаити с трибуны в ООН потребовал репараций от Франции.