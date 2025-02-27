В Австрии спустя пять месяцев после выборов три партии - консервативная Австрийская народная партия (АНП), Cоциал-демократическая партия Австрии (СДПА) и либеральная партия Neos ("Новая Австрия") - договорились о формировании правительства. Сформировать коалицию удалось с третьей попытки и без победителей выборов, правой Австрийской партии свободы (АПС), которая выступала против помощи Украине.

Об этом сообщает издание Der Standard.

В АПС заявили, что ее исключение из коалиции нарушает "ясную волю избирателей".

Изначально после выборов АНП, СДПА и Neos уже пытались сформировать коалицию, но долгие переговоры завершились провалом из-за разногласий по поводу налогов: социалисты требовали их увеличить, а "народники" были против.

Затем переговоры с Австрийской народной партией провалились из-за разногласий насчет распределения должностей в правительстве.

Наконец, переговоры о коалиции возобновились в прежнем составе: АНП, СДПА и Neos. На этот раз они оказались успешными.

Лидер АНП Кристиан Штоккер должен возглавить коалицию как канцлер, а глава СДПА Андреас Баблер станет вице-канцлером.

В Австрии еще никогда не требовалось так много времени для формирования правительства - около 150 дней.

Мы писали, что 13 февраля в Австрии окончились неудачей переговоры о формировании коалиционного правительства.

При этом президент Александр Ван дер Беллен поручил сформировать правительство еще в январе.