В Австрии окончились неудачей переговоры о формировании коалиционного правительства между крайне правой Австрийской партией свободы (FPÖ) и консервативной Австрийской народной партией (ÖVP).

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Лидер FPÖ Херберт Кикль заявил президенту Александру Ван дер Беллену, что возвращает мандат на формирование правительства, поскольку сторонам не удалось договориться о распределении ключевых министерских постов.

Камнем преткновения стал спор по поводу должности министра внутренних дел. Должность не хотели отдавать FPÖ, из-за чего теперь в Австрии возможны досрочные выборы или формирование временного правительства под руководством президента.

Левые партии уже призвали к новым переговорам о коалиции без участия FPÖ, однако их предыдущая попытка договориться провалилась.

Предполагается, что на новых выборах FPÖ наберет еще больше голосов. По данным соцопросов, если на парламентских выборах осенью 2024 года за партию проголосовали 29%, то теперь ее поддержка выросла до 34%. Австрийская партия свободы выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Украине.

Пока в стране не сформировано новое правительство, действующие министры из ÖVP и "Зеленых" продолжат исполнять свои обязанности.

Напомним, Ван дер Беллен поручил Киклю сформировать правительство еще в январе.