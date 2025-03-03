Савеловский суд Москвы приговорил к пяти годам тюрьмы блогера Елену Блиновскую. Она стала известной благодаря "марафонам желаний", на которых учили "правильно" загадывать желания, чтобы они исполнились.

Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей и отмывании денег. Прокурор предлагал приговорить 43-летнюю Блиновскую к шести годам колонии. Защита же просила освободить блогера от наказания, ссылаясь на истечение сроков давности.

Суд взыскал с нее в доход государства имущество, арестованное во время следствия: недвижимость, автомобили, катер и деньги на счетах. Блогер также получила штраф в размере одного миллиона рублей, ее лишили права заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

Блиновскую задержали в 2023 году при попытке выехать из России в Беларусь, а в начале 2024 перевели с домашнего ареста в СИЗО. Ее счета были арестованы.

Ее супруг Алексей, помогавший Блиновской в совершении преступлений, пошел добровольцем на войну в Украине, чтобы, как пишут российские СМИ, "реабилитироваться и попытаться вызволить супругу из СИЗО".

Сообщалось, что создательница "марафонов желаний" раскаялась в содеянном и признала вину.

Несмотря на арест, она остается одним из популярнейших инстаграм-блогеров в РФ. На ее страницу, не обновлявшуюся с весны 2023 года, до сих пор подписаны почти 5 миллионов человек.