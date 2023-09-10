Российская блогер и создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская упросила следователя отпустить ее из-под домашнего ареста для участия в голосовании на выборах. которые сегодня прошли в РФ.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на адвоката Блиновской.

По словам юриста, Блиновская направилась на расположенный в одной из школ избирательный участок по месту своей регистрации.

"С разрешения следователя Елена Олеговна была на избирательном участке, где реализовала свое конституционное право. Это не прогулка", - прокомментировала адвокат появившуюся в СМИ информацию о том, что блогер вышла из-под домашнего ареста для прогулки по столице.

Под домашним арестом Блиновская находится в доме в коттеджном поселке "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья. Суд последний раз продлевал ей срок меры пресечения до конца октября этого года. Ей также запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя.

Блиновская известна своими "марафонами желаний", в которых принимали участие десятки тысяч женщин из России, Украины и других стран. Участие в таком марафоне стоило от 4 000 рублей (более 1 500 грн).

Напомним, Елена Блиновская была задержана по делу о неуплате налогов при попытке выехать из России в Беларусь на арендованном автомобиле 27 апреля. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. В МВД РФ тогда сообщили, что Блиновскую предупредили о проверке, которая проводится в отношении ее бизнеса, и она пыталась скрыться от уголовного преследования.

Следственный комитет РФ установил, что Блиновская дробила свой бизнес и, занизив доходы, смогла отмыть 43 миллиона рублей (почти 440 тысяч долларов). Также ее подозревают в неуплате налогов на 918 млн рублей (11,2 млн долларов). Возбуждено дело по двум статьям: 198 (уклонение от уплаты налогов) и 174.1 (преступная легализация денег) УК РФ.

Сообщалось, что задержанная королева "марафонов желаний" раскаялась в содеянном и признала вину.

Также Блиновская готова полностью возместить ущерб государству. Ей придется заплатить в бюджет России почти миллиард рублей (около 12 миллионов долларов).

Однако в мае стало известно, что Елена Блиновская выплатила лишь 10 миллионов рублей неуплаченных налогов из более чем 918 миллионов.