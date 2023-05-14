Российская блогерша, создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская выплатила лишь 10 миллионов рублей неуплаченных налогов из более чем 918 миллионов.

Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме, его слова приводят российские СМИ.

"Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности - всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллионов рублей (это менее 2% - Ред.)", - сказал Бастрыкин.

На допросе блогерша обещала вернуть государству всю почти миллиардную сумму удержанных налогов, а на заседании по избранию меры пресечения ее адвокат заверила, что подзащитная уже перечислила значительное количество денег в бюджет.

Напомним, создательница "Марафона желаний" была задержана по делу о неуплате налогов при попытке выехать из России в Беларусь на арендованном автомобиле 27 апреля. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. В МВД РФ тогда сообщили, что Блиновскую предупредили о проверке, которая проводится в отношении ее бизнеса, и пыталась скрыться от уголовного преследования.

Ей предъявили обвинение в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. По мнению юристов, Блиновская дробила свой бизнес, создавая множество юрлиц с небольшими финансовыми потоками, чтобы уходить от налогов. При ее роде деятельности так поступать нельзя. В ходе допроса она признала вину и раскаялась в содеянном. В итоге она была помещена под домашний арест.