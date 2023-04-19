Блогерша Стася Макеева отреагировала на критику в свой адрес, которая появилась после ролика из одесского отеля Nemo, где она сняла видео с морскими котиками прямо в номере.

По словам Макеевой, котики часто ходят по отелю, поскольку им необходимо 80% времени находиться на суше. И блогерша не арендовала животных, а просто попросила тренеров с ними сфотографироваться.

Напомним, в сети разгорелся скандал вокруг одесского отеля Nemo, в котором Макеева сняла видео с морскими котиками прямо в номере.

В дельфинарии Nemo прокомментировали скандальные фотосессии в отеле. Там утверждают, что не сдают животных в аренду. Руководитель отдела маркетинга Nemo заявила, что морские котики и другие животные ежедневно ходят на территории и на прибрежной части в сопровождении своих тренеров.

"Они пошли вместе по коридору, и уже потом появилась идея пойти в номер. Животные охотно пошли вместе с тренером. Для них - это что-то новое, что-то интересное. Их никто не заставлял", - утверждают в Nemo.

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