Из-за продолжающегося полномасштабного российско-украинского вооружённого конфликта мужские роли в украинских театрах стали исполнять женщины.

Видеосюжет об этом выпустило издание "Немецкая волна".

Так, в репортаже говорится, что в репертуаре Черниговского молодёжного театра осталось всего пять спектаклей.

"Некоторых наших коллег больше нет. Это боль, всенародная боль", – рассказывает актриса Руслана Остапко, гримируясь под мужчину.

Поскольку в театре остались всего двое мужчин, актрисам приходится играть не только женские, но и мужские роли.

"Думаю, ответ, что жизнь продолжается, никого не устроит, меня тоже, потому что она не продолжается. Она остановилась где-то в 2014 году, а, может, и раньше. Но что есть то есть. Мы должны поддерживать украинский бизнес, театр, искусство", – поделилась своими мнением зрительница Лилия.

Ранее Черниговский драмтеатр временно закрылся из-за мобилизации почти всех сотрудников мужского пола.

Напомним, в Молодёжном театре Чернигова отменили два спектакля после мобилизации артистов.

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