Под стенами Молодого театра в Киеве прошла акция с требованием уволить художественного руководителя Андрея Билоуса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений студенткам.

Видео и фото с акции появились в соцсетях.

В конце января студентки университета театра и кино им. Карпенко-Карого и актрисы Молодого театра обвинили Билоуса в сексуальных домогательствах. Одна из девушек рассказала, что получала от преподавателя интимные фотографии его и других студенток. Он просил ее послать снимки такого же характера и "делиться сексуальными фантазиями".

Администрация университета передала обращение студенток в полицию и отстранила Билоуса на время следствия.

Несмотря на это он продолжал работать в театре, потому что в Киевской городской госадминистрации (КГГА), которой подчиняется театр, заявили, что у ведомства нет законных оснований его уволить.

Хотя идет следствие, актеры утверждают, что полиция не регистрирует их заявления и поэтому они пожаловались в суд на бездействие правоохранителей. Они собрали подписи под открытым письмом к мэру Виталию Кличко и устроили митинг.

На акции одна из женщин разделась догола. Полицейские скрутили ее, после чего началась небольшая потасовка. Затем также разделись до пояса юноши и принялись скандировать "Ганьба!" и "Полиция против закона".

В результате КГГА отреагировала и заявила об отстранении Билоуса от должности худрука Молодого театра.

С протестующими пообщались чиновники мэрии и заверили, что Билоуса отстранят "для объективного и беспристрастного рассмотрения обстоятельств дела по неэтическому поведению и создания условий для открытого диалога между всеми сторонами конфликта". Также в театре создадут комиссию для анализа ситуации, которая может принять дополнительные меры.

По словам самого Билоуса, его объявляют виновным "не на основании доказательств, а из-за общественного давления".

"Я открыт ко всем проверкам в законном порядке, но не согласен с тем, что решения принимаются не судом, а в соцсетях и на митингах. Сегодня этот прецедент касается меня, но завтра также могут атаковать любого", - заявил он.

Год назад в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко развернулся сексистский скандал с преподавателем Никитой Василенко. Как утверждают студенты, на своих лекциях он рассказывал, что "женщины могут чего-то достичь только четырьмя способами: муж, любовник, отец, брат".

Также мы писали о похожем скандале вокруг ректора Киевского национального университета им. Т. Шевченко Владимира Бугрова. В соцсети слили личную переписку сексуального характера, которую ректор якобы вел со студентками вуза.