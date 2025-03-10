В понедельник, 10 марта, в Украине идет 1111-й день войны с Россией.

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7.56 США "почти" сняли запрет на предоставление Украине разведданных, заявил Трамп, пишет агентство Reuters.

На вопрос, собирается ли он отменить запрет, президент ответил: "Мы почти это сделали".

Трамп также сообщил, что ожидает хороших результатов от переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии. "Думаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - добавил он.

То есть, видимо, США намерены разблокировать помощь, если переговоры, которые начнутся во вторник в Джидде, их устроят.

Трамп также заявил, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых с США. "Я хочу, чтобы они хотели мира", - сказал президент США.