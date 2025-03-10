В Верховной Раде предлагают установить в столице Украины памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Об этом говорится в проекте постановления №13066, зарегистрированном 10 марта.

Среди авторов законопроекта – депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Ковальчук, Марина Мезенцева-Федоренко, Галина Янченко, зампредседателя той же фракции Евгения Кравчук, внефракционный депутат Николай Тищенко.

Сразу после публикации карточки проекта народная депутат Галина Янченко заявила, что памятник Вашингтону можно поставить вместо демонтированных памятников Николаю Ватутину или Николаю Щорсу.

Напомним, Янченко – одна из инициаторов проекта постановления о сооружении монумента американскому президенту Джорджу Вашингтону в столице Украины, который сегодня был подан в Верховную Раду.

По словам Янченко, "сейчас нужно не сжигать мосты с США, а налаживать".

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимр Зеленский не намерен извиняться перед Трампом, в Европе считают, что ему придётся пресмыкаться пред главой США.

Так, ВВС пишет, что Зеленский не намерен "сожалеть о том, что произошло в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США". А журнал Bloomberg утверждает, что украинскому лидеру, возможно, потребуется "пресмыкаться" (grovel) перед Трампом, "поскольку простого извинения вряд ли окажется достаточно", чтобы восстановить отношения с США.

Напомним, в Киеве демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии физиологу Ивану Павлову.

"Несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с имперским нарративом", – заявили в департаменте, добавив, что политика дерусификации будет продолжаться.