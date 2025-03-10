Джордж Вашингтон. Фото: из открытых источников

В Верховной Раде предлагают установить в столице Украины памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Об этом говорится в проекте постановления №13066, зарегистрированном 10 марта.

Среди авторов законопроекта – депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Ковальчук, Марина Мезенцева-Федоренко, Галина Янченко, зампредседателя той же фракции Евгения Кравчук, внефракционный депутат Николай Тищенко.

Снимок информации о законопроекте на rada.gov.ua

Сразу после публикации карточки проекта народная депутат Галина Янченко заявила, что памятник Вашингтону можно поставить вместо демонтированных памятников Николаю Ватутину или Николаю Щорсу.

Напомним, Янченко – одна из инициаторов проекта постановления о сооружении монумента американскому президенту Джорджу Вашингтону в столице Украины, который сегодня был подан в Верховную Раду.

По словам Янченко, "сейчас нужно не сжигать мосты с США, а налаживать".

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимр Зеленский не намерен извиняться перед Трампом, в Европе считают, что ему придётся пресмыкаться пред главой США.

Так, ВВС пишет, что Зеленский не намерен "сожалеть о том, что произошло в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США". А журнал Bloomberg утверждает, что украинскому лидеру, возможно, потребуется "пресмыкаться" (grovel) перед Трампом, "поскольку простого извинения вряд ли окажется достаточно", чтобы восстановить отношения с США.

Напомним, в Киеве демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии физиологу Ивану Павлову.

"Несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с имперским нарративом", – заявили в департаменте, добавив, что политика дерусификации будет продолжаться.

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