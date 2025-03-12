Мессенджер Signal перестал реагировать на запросы украинских спецслужб - СНБО
Мессенджер Signal перестал реагировать на запросы украинских спецслужб.
Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на заместителя главы СНБО Сергея Демедюка.
"Пока происходят политические изменения в США, Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов. Ранее мессенджер реагировал на аналогичные обращения", – сказал Демедюк.
По его словам, для связи с украинскими властями у Signal был установлен отдельный канал.
"Раньше Telegram был единственным мессенджером, который не реагировал на обращения правоохранителей. Сейчас к нему присоединился Signal", – добавил Демедюк.
По его словам, чаще всего правоохранители обращаются в администрацию мессенджеров из-за фишинга и финансового мошенничества.
"После задержания Дурова во Франции ситуация с Telegram улучшилась – они предоставили инструмент, через который правоохранители могут общаться с администрацией мессенджера", – добавил зампред СНБО.
Известно, что украинские военные пользуются Signal для связи на поле боя.
Ранее западные медиа писали, что ФСБ научилась отлеживать активность пользователей в зашифрованных Telegram, WhatsApp и Signal.