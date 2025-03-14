Компания Apple работает над функцией, которая позволит наушникам AirPods переводить разговоры на разные языки в реальном времени.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, такое обновление для AirPods выйдет в конце года и будет привязано к iOS 19 - будущей операционной системе iPhone.

Издание напоминает, что подобные технологии уже давно предлагают конкуренты, например, Google Pixel Buds и смартфоны от Samsung, но Apple хочет вывести технологию на новый уровень, подобный фантастическому сериалу Star Trek.

Функция будет работать следующим образом: если, например, носитель английского языка слышит, как кто-то говорит по-испански, в AirPods у него будет сразу звучать английский язык. А его ответы на английском iPhone будет сразу озвучивать на испанском.

Издание не уточняет, будет ли услуга доступна только в новых AirPods или в старые такую функцию тоже добавят.

Ранее Apple снабдила свою продукцию искусственным интеллектом – Apple Intelligence. ИИ доступен на iPhone, iPad и Mac-буках.

Напомним, в прошлом году Apple выпустила операционную систему iOS 18.