Россия заявила, что теракт в "Крокус Сити Холле", где погибли 145 человек, организовало "недружественное государство".

Об этом заявили в следственном комитете РФ.

По его данным, следствие по теракту полностью завершено.

"Террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации", - заявил следком.

При этом конкретно не уточнялось, о каком именно "недружественном государстве" идет речь.

По делу проходят 19 обвиняемых, которые находятся под стражей. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск, среди них - шестеро граждан Средней Азии, которых считают организаторами теракта.

Ранее в ФСБ обвиняли в организации теракта Украину. Затем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал отрицательное заявление о причастности Киева.

Напомним, Следственный комитет России сообщил, что террористы, устроившие массовый расстрел в "Крокусе" 22 марта, планировали прибыть в Киев для получения денежного вознаграждения.